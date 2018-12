Quattro Rose Camune per il vino Mott Carè

Un nuovo riconoscimento certifica la qualità del vino Mott Carè, fiore all’occhiello dell’azienda agricola Cascina Piano di Angera.

Il titolare, Franco Berrini, con grande soddisfazione ha comunicato l’ottenimento delle “4 Rose Camune” nella Guida dell’AIS Lombardia Viniplus.

“È un risultato molto importante perché per la prima volta uno dei nostri vini ottiene la massima votazione prevista dalla Guida”. Le 4 Rose Camune vengono assegnate dalla giuria ai vini che presentano “eccellenti qualità organolettiche, interpretano molto correttamente l’espressività del vitigno e sono coerenti con la cultura enologica del territorio di appartenenza”.

Il riconoscimento, che si aggiunge ad altri attestati di qualità per il muffato di Angera, è stato consegnato in occasione della presentazione ufficiale della guida ViniPlus e ritirato da Alessandro Parachini (nella foto accanto a Serena Lattuada, delegata di Ais Varese). Oltre al Mott Carè la guida ha selezionato, sempre per Cascina Piano, anche il bianco San Quirico dei Ronchi Varesini IGT e e il Rosso Agliano dei Ronchi Varesini IGT)

La scheda del Mott Carè e le recensioni ricevute