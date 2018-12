Una raccolta firme per mettere più luci fuori dalla scuola Medea

Il messaggio dell’associazione Amici della Medea per chiedere al Comune di Varese di potenziare le luci fuori dalla scuola:

Siamo un’associazione di volontariato che cerca di aiutare la scuola di appartenenza dei nostri figli a migliorare la situazione. La scuola in questione è la primaria Medea di via Tagliamento. La stessa scuola ha più volte richiesto al comune di Varese di sistema l’illuminazione esterna in quanto non permette una visibilità adeguata a far sì che maestre e genitori possano prendere i propri figli da portare a casa in piena tranquillità.

L’associazione in collaborazione con la scuola sta cercando di fare sì che il comune di Varese potenzi le luci esterne per una maggiore sicurezza dei bambini. Stiamo raccogliendo le firme per sollecitare il Comune.

Associazione Amici della Medea