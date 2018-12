I ragazzi del Pappaluga donano un presepe alla polizia

Un presepe di grande valore, ma umano e affettivo, prima di tutto. Alcuni ragazzi del progetto Pappaluga, insieme a una rappresentanza di studenti varesini hanno hanno donato alla polizia un presepe artigianale, ora esposto nell’atrio centrale antistante la scalinata principale di Palazzo Italia.

La rappresentazione della Natività apparteneva alla ex Cartiera di Laveno Mombello, acquisita dalla Cartotecnica San Marco che ha regalato diversi manufatti con soggetti religiosi di carta pressata risalenti al primo dopoguerra che i ragazzi, con molta maestria sono stati in grado di riportarli all’originaria bellezza.

Il gesto è stato particolarmente apprezzato dal questore Giovanni Pepè.

L’omaggio dei ragazzi vuole essere un ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione a loro rivolta dalla polizia di stato, in particolare nei vari incontri intercorsi col vicario Lepoldo Testa e il CFPIL e il Brand Pappaluga che è anche frutto dell’abilità di alcuni dei frequentatori della scuola professionale.

Alcuni degli oggetti recuperati sono in mostra presso la scuola di via Monte Generoso ed è possibile effettuare libera offerta che sarà utilizzata per l’acquisto di un calcio balilla per gli allievi.

COS’E’ IL CFPIL

Il CFPIL, nato per volere della Provincia di Varese, opera da 30 anni con un’utenza disabile intellettiva, fisica e sensoriale; nel 2002 è entrato a far parte dell’ “Agenzia Formativa della Provincia di Varese” che, nel dicembre 2009, è divenuta Azienda Speciale. Il Centro è accreditato da Regione Lombardia per i Servizi al Lavoro (con iscrizione Albo, Id Op 3521/2007, Numero 0055) e per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale (con iscrizione Albo, Id Op 122076/2008, Numero 0281). I progetti del CFPIL costituiscono una concreta risposta nel territorio provinciale alle particolari esigenze di adolescenti, giovani, adulti disabili che necessitano di una formazione professionale mirata e, successivamente, di un inserimento al lavoro utilizzando le agevolazioni previste dalla Legge 68/99.

Le attività del CFPIL sono progettate e monitorate grazie al lavoro di équipe multidisciplinari (educatori professionali, psicologo, assistente sociale, se necessario psichiatra, ecc.) e sono finalizzate a facilitare l’esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità intellettiva, mediante la predisposizione di appositi curricoli formativi, alcuni dei quali si realizzano direttamente in situazione lavorativa, entro realtà produttive, aziende private ed enti pubblici. Il CFPIL si colloca come luogo di mediazione tra le persone disabili e il mondo del lavoro, erogando servizi integrati di informazione, valutazione e orientamento, nonché di formazione, integrazione lavorativa e monitoraggio post-assunzione, che permettono ai disabili di conseguire e mantenere una stabile e proficua collocazione lavorativa.

Il CFPIL promuove relazioni con il sistema sociale, scolastico, produttivo ed istituzionale del territorio, per la definizione e la realizzazione di progetti formativi e vuole, in questo modo, contribuire a diffondere il principio della diversità come risorsa individuale e lo sviluppo di una rispettosa “cultura della diversità”.