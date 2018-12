Rovera, un premio per il suo 2018

Da Varese a Roma per la cerimonia della Porsche Carrera Cup Night: al termine di una stagione da record di vittorie, Alessio Rovera ha partecipato alla serata di gala tenuta a “La Lanterna”, dove sabato sera Porsche Italia ha celebrato i protagonisti della Carrera Cup Italia 2018.

Nell’esclusiva location del centro della Capitale, il 23enne pilota varesino ha sfilato sul palco premiato dal direttore generale della filiale italiana Pietro Innocenti e da Massimiliano Cariola, a capo del settore marketing, insieme ai quali il portacolori dello Tsunami Racing Team ha brevemente ricordato il 2018 e già messo ben in chiaro le motivazioni in vista del 2019.

Rovera è stato premiato per il secondo posto assoluto nel monomarca tricolore in un’annata di vertice dove nessuno ha colto più vittorie di lui (5 successi sulle 9 gare e 4 pole position sulle 5 qualifiche disputate) e dove la conferma del titolo già conquistato nel 2017 è in definitiva sfumata per la decisione di prediligere le concomitanti tappe della Carrera Cup France.

«Peccato non aver vinto il campionato – ha detto Rovera intervistato sul palco dalla giornalista di Sky Sport Federica Masolin -, però è stato un anno molto positivo e devo ringraziare tutti i miei sponsor e la squadra, che tra tecnici e meccanici mi ha permesso di lottare sempre ai vertici. Mi sono davvero divertito. Nel 2019 ci attende una nuova sfida, dobbiamo ancora definirne i contorni esatti, ma siamo pronti a tenere il piede a tavoletta sul pedale dell’acceleratore».