Rubano al supermercato e scappano lanciando la refurtiva contro l’addetto alla sicurezza

Sembravano due clienti come tanti ma l’addetto alla sicurezza si è accorto che c’era qualcosa che non andava e ha iniziato a seguirli. È successo nella serata del 17 dicembre, in prossimità della chiusura presso il supermercato Lidl di Viale Sabotino.

Le due persone sono state notate dal personale di sicurezza mentre prelevavano dagli scaffali del materiale e mettendo ogni non nel carrello ma accuratamente sotto i vestiti. Una volta arrivati alle casse avevano un con un cestino con poche cose deposte sul nastro per essere pagate. A questo punto, proprio per evitare di dovere operare dopo il transito alla cassa e visto che era chiaramente loro intenzione tenersi caro quello che avevano nascosto sotto le vesti, l’addetto alla sicurezza ha chiesto ai due uomini di tirare fuori e pagare le cose nascoste.

I due hanno inizialmente negato di avere nulla e a seguito dell’insistenza dell’attento dipendente si sono messi confabulare tra loro decidendo di darsi alla fuga. Come? Iniziando a lanciare oggetti contro la guardia per riuscire a fuggire. L’uomo è stato colpito al volto con una powerbank asportata poco prima che gli ha provocato un taglio sanguinante alla fronte e poi è stato spintonandolo. I due sono così fuggiti all’esterno del supermercato seminando alcune delle cose rubate lungo la fuga.

All’arrivo dei Carabinieri del NORM di Legnano l’addetto alla sicurezza è stato fatto soccorrere dal personale del 118, riportando una prognosi di 7 giorni. Sono in corso la visione delle immagini per identificare gli autori del fatto, che risulterebbero essere già clienti del supermercato. Potrebbero addirittura avere già rubato in precedenza.