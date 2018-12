Scuola dell’infanzia E. Alemagna

Via Don Basilio Parietti 8, Barasso

Numero di telefono: 0332 730183

Indirizzo email: info@asilobarasso.it

Sito web: www.asilobarasso.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 07.30 – 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

L’Asilo Infantile “E. Alemagna” fu istituito il 29 ottobre 1904 e da più di un secolo rappresenta uno dei punti di riferimento per l’istruzione pre-scolastica dei bambini dai 3 ai 6 anni di età a Barasso e nel territorio circostante. Oggi è una Scuola dell’Infanzia paritaria integrata nel sistema di istruzione pubblico nazionale. Di ispirazione cattolica, essa ha lo scopo di accogliere i bambini di entrambi i sessi in età prescolare provvedendo alla loro educazione ed istruzione morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

L’identità cristiana, l’attenzione al bambino e alla sua famiglia rappresentano la base del nostro progetto educativo, il quale prevede una visione del bambino come soggetto attivo, impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire, in termini di attività creativa della mente, i suoi processi di conoscenza e a strutturare la propria personalità nell’interazione con gli altri.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

L’importo delle rette di frequenza è fissato dal Consiglio di Amministrazione su base annua e viene corrisposto in 10 mensilità così costituite:quota fissa mensile (da corrispondere anche in caso di mancata frequenza) €. 115,00; quota fissa mensile ridotta in caso di secondo figlio/a frequentante – applicata sulla seconda retta (da corrispondere anche in caso di mancata frequenza) €. 90,00. Pasto giornaliero (da versare solo se consumato nei giorni di frequenza) €. 4,70​.§

All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento di una quota fissa non rimborsabile di €. 50,00.

La Scuola offre un servizio di preasilo e postasilo che copre gli orari dalle 7:30 alle 9:00 del mattino e dalle 16:00 alle 17:30 del pomeriggio. Tali servizi sono a pagamento solo in caso di fruizione con i seguenti costi: preasilo €. 28,00; postasilo: €. 28,00; €. 50,00 in caso di fruizione di entrambi i servizi,servizi di post o pre asilo saltuari a 2 euro ciascuno.