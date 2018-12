Scuola dell’infanzia Pietro Girola

Via Prestini 6/8, Besano

Numero di telefono: 0332 916300

Indirizzo email: asilobesano@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7-18

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: sì

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La struttura offre una preziosa continuità educativa 0-6 anni, in spazi ampli, pensati e strutturati in base alle diverse fasce d’età, in un lavoro con piccoli gruppi, attraverso una pedagogia del quotidiano, secondo i principi della “Slow School”.

Attenzione al singolo bambino ed alle sue esigenze, coinvolgimento diretto delle famiglie e corresponsabilità educativa, attività basate sull’esperienza diretta e sul vissuto dei bambini, creatività, progettazione sulle routine, sono alle basi del nostro progetto educativo.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

La retta mensile è comprensiva dei pasti e delle merende. Costi aggiuntivi per il pre e post asilo.