Scuola materna Zamaroni Martinoli

Via Ganna 23, Bedero Valcuvia

Numero di telefono: 340 6358654

Indirizzo email: asilobedero@gmail.com

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: dalle 08.00 alle 16.00

Prescuola: sì

Doposcuola: no

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La scuola dell’infanzia “Zamaroni- Martinoli” è una scuola paritaria sita in Bedero Valcuvia. La scuola presenta un’unica sezione di 24 bambini con due insegnanti di sezione che si alternano nella giornata e una Coordinatrice pedagogica che è anche coordinatrice della rete Fism cui la scuola è associata.

Dal punto di vista naturalistico offre la possibilità di compiere attività all’aperto ed ecologiche a contatto diretto con la natura. L’idea pedagogica di fondo è quella di far maturare nei bambini l’identità e l’autonomia e potenziare a livello cognitivo le carenze e le fatiche.

Come modalità di organizzazione delle attività, viene utilizzata anche la modalità del laboratorio, termine che rimanda ad una polivalenza di significati: fa pensare all’idea del lavoro, ma anche alla capacità di agire per pensare e di pensare agendo. Attraverso il laboratorio il bambino: agisce, pensa, pensa facendo, pensa per fare. In periodi specifici dell’anno, accanto alle attività di sezione, al mattino o/e al pomeriggio, si svolgono attività di laboratorio per bambini di età omogenea, anche avvalendosi del supporto di specialisti esterni.

I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla base dei bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche, in continuità con gli anni precedenti per i Bambini del 2° e 3° anno. Nel corrente anno abbiamo attivato i seguenti laboratori: potenziamento cognitivo (4 e 5 anni), psicomotricità, inglese (metodo jolly Phonics), “Aiutami a fare da solo” per piccoli e musica.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta anno scolastico 2017-2018 € 160.00 compreso pasto