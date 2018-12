Seconda Categoria, le prime della classe non steccano

Ultima giornata del girone di andata per i campionati di Seconda e Terza Categoria della nostra provincia. In Seconda Categoria rimangono due squadre al comando del Girone M, il Lonate Ceppino invece guida il gruppo Z. In Terza Categoria la Malnatese pareggia e la Jeraghese rimane solitaria al primo posto.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Il Bienate Magnago passa 3-2 sul campo della Pro Juventute e rimane al primo posto, a braccetto con la Nuova Fiamme Oro Ferno, che invece vince 1-0 a Borsano. Rimane a un punto di distacco la Crennese grazie al successo 7-0 a Rescaldina, rimane in scia anche l’Olgiatese che regola 1-0 il Canegrate. Importante successo per il Lonate Pozzolo, 3-0 sull’Airoldi, il Beata Giuliana con lo stesso risultato supera la Virtus Cantalupo mentre il Gorla Minore espugna 2-0 Samarate. Tre punti anche per la Kolbe grazie al 4-1 sull’Arnate.

CLASSIFICA: Bienate Magnago, Nuova Fiamme Oro Ferno 35; Crennese Gallaratese 34; Olgiatese 33; Lonate Pozzolo 29; Pro Juventute 27; Beata Giuliana 24; Gorla Minore 23; Arnate 17; Airoldi 15; Canegrate, Kolbe, Borsanese 14; Virtus Cantalupo 10; Rescaldinese 7; Samarate 6.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Lonate Ceppino vince 1-0 a Somma Lombardo e rimane al comando del girone tenendo a distanza di sicurezza il San Michele, che fa suo lo scontro di vertice a Cuasso: 3-1 il finale. Seconda piazza condivisa con il Bosto che espugna 4-0 Ternate. Sconfitta anche il Ceresium Bisustum, 1-0 a Caravate, recuperano posizioni la Calcinatese, che regola 2-0 il Buguggiate, e il Cairate, 1-0 al Sumirago. Colpi esterni per l’Aurora Induno, 3-0 a Laveno Mombello, e per la Lavena Tresiana, 2-1 al Albizzate.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino 36; San Michele, Bosto 32; Cuassese 29; Sommese 26; Ceresium Bisustum 24; Caravate 23; Buguggiate 20; Calciatese, Cairate 19; Laveno Mombello 18; Lavena Tresiana, Ternatese 13; Aurora Indino 12; Sumirago 9; San Luigi Albizzate 6.

TERZA CATEGORIA

La Malnatese pareggia 0-0 a Coarezza nello scontro d’alta classifica e lascia strada alla Jeraghese, che superando 3-0 la Casmo si prende il primo posto. Risale la Pro Cittiglio che regola 1-0 la Valcuviana, così come il France Sport che passa 2-0 a Travedona Monate contro il Fulcro. Continua a risalire il Casbeno grazie alla vittoria 4-2 sulla Casport, l’Angerese batte 1-0 l’Eagles a Caronno Varesino mentre il Rancioo con lo stesso punteggio si porta a casa tre punti dal campo dell’Olona. Lo scontro di bassa classifica se lo aggiudica il Don Bosco che batte 3-0 il Molde.