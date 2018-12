Sole e clima mite sulle Prealpi: è il weekend dell’Immacolata

Ci aspetta un weekend soleggiato per l’Immacolata, con un clima persino mite per chi vive ai bordi delle Prealpi a causa dell’inversione termica dovuta al favonio: un meteo, secondo le indicazioni del Centro Geofisico Prealpino, molto favorevole per tutti gli eventi che danno il via alle vacanze natalizie previsti per questo fine settimana.

Venerdì 7 dicembre

Su Alpi e Prealpi abbastanza soleggiato, con passaggi di nubi alte al mattino. Mite in montagna con inversione termica. Sulla pianura nebbie in dissoluzione ma via via nuvoloso dal pomeriggio. In serata ovunque nuvoloso con possibilità di deboli piogge.

Temperature massime tra gli 8 e i 10 gradi, minime tra 1 e 3 gradi. Lo zero termico cala da 3000 a 2000 metri di quota. Vento in quota debole da W-WSW. Al suolo molto debole variabile.

Sabato 8 dicembre

Soleggiato e limpido. Al mattino dissoluzione di nebbie sulla pianura. Sulle Alpi ventoso da Nord, nuvole lungo le creste di confine. Nella notte e al mattino possibile rialzo termico per favonio sulle Prealpi.

Temperature massime tra i 10 e i 12 gradi, minime tra i 2 e i 7 gradi. Lo zero termico è verso i 1700 metri di quota. Vento: in quota forte da NW. Sulle Prealpi moderato da N al mattino, via via più debole. In pianura debole da N o variabile.

Domenica 9

Soleggiato e ventoso da Nord, dalla serata fino in pianura, favonio in area pedemontana. Lungo le Alpi molte nuvole e nevicate con qualche fiocco in serata fin sulle Prealpi oltre 1000m.

Temperature massime tra i 10 e i 14 gradi, minime tra i 2 e i 7 gradi. Lo zero termico è verso i 2000 metri di quota. Vento: in quota forte da NW, al suolo moderato da N-NW con rinforzi sulle Prealpi.