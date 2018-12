A teatro il Caledario dell’Avvento rivela storie e filastrocche

Se aspettando il Natale il calendario dell’Avvento rivela per ogni numero una storia, allora siamo a Teatro per lo spettacolo “La Conta di Natale” in programma domenica 9 dicembre alle ore 16, al Teatro Giuditta Pasta di via I Maggio 5, a Saronno.

Teatro d’attore, burattini e pupazzi, con Claudio Milani ed Elisabetta Viganò, “La Conta di Natale” porta in scena un grande Calendario dell’Avvento. Dietro le sue porticine colorate, quelle enormi e quelle piccine, si nascondono storie da raccontare, filastrocche, pupazzi, giochi e anche cioccolatini, certo! I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno, uno dopo l’altro, con una filastrocca recitata tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce.

Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte stropicciate, ma anche quella del Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini, e molte altre ancora per arConte di <rivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale.

Claudio Milani è un giovane narratore che associa al talento narrativo una passione sincera verso il pubblico dei giovanissimi con cui stabilisce naturalmente una complicità divertita. Il suo è un teatro per tutti.