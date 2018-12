Torna il gran galà di Natale sui pattini

A Busto Arsizio non è Natale senza il Gran Galà “Natale sui Pattini 2018” dell’International Skating. Quest’anno l’appuntamento è per sabato 15 dicembre sempre al Palacastiglioni di via Ariosto con inizio alle ore 20.30.

In una cornice natalizia assisteremo alle performance, sia individuali che di gruppo, di bravissimi atleti che durante lo spettacolo mostreranno le loro capacità tecniche ed artistiche che solitamente mettono in pista durante le loro competizioni. A proposito di gare non possiamo non menzionare che anche quest’anno, tra i numerosi titoli vinti dagli atleti dell’International Skating, David Frattolillo ha ben figurato a livello nazionale salendo sul gradino più alto nella categoria giovanissimi B.

Anche quest’anno sarà il saggio “Madre Natura”, che quest’estate ha avuto grande successo di pubblico e di critica, a vestirsi di Natale e a rappresentare il cuore dello spettacolo di dicembre per emozionare tutti coloro che vorranno partecipare all’evento.

Marco Frattolillo, presidente e direttore tecnico dell’associazione ci spiega cosa rappresenta questo appuntamento invernale: “A questo punto dell’anno agonistico si sono messe le basi sia dal punto di vista tecnico che da quello artistico per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte dell’anno che sarà ricca di gare sempre più impegnative e competitive. Nonostante il divertimento sia un elemento costante delle nostre lezioni e della nostra filosofia sportiva, la preparazione e l’esecuzione dell’evento natalizio rappresenta un momento goliardico per i nostri atleti, felici di essere protagonisti in un evento importante per celebrare con i propri cari e con tutto il pubblico presente una festa fondamentale della nostra tradizione. Invito tutti quindi a partecipare al nostro spettacolo e al nostro brindisi con spumante e panettone finale”.