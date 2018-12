Tu scendi dalle stelle: il concerto di Natale al Melo

Anche quest’anno il “Choro Lauda Sion” di Caronno Varesino, diretto da Francesco Barbuto, regalerà un prezioso Concerto di Natale, dal titolo “Tu scendi dalle stelle”, agli ospiti del Melo, ai loro familiari, ma anche a tutti coloro che desiderano fermarsi un momento e godere un soffio di clima natalizio nella bellezza della musica e del buon canto.

L’evento si preannuncia raffinato e piacevole, frutto di interesse e di passione al canto corale, cui si sommano un continuo studio artistico ed un costante approfondimento culturale.

L’appuntamento è per venerdì 21 dicembre, alle 16.15 nella Sala Pastorelli del Melo in via Magenta 3, l’ingresso è libero e gratuito.