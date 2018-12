Un brindisi natalizio con “La Rondine”

Un “aperipremio”, aperitivo per il Premio. Con questo neologismo accattivante la Rondine, Associazione Culturale di Cadegliano Viconago, cerca di coniugare l’obiettivo della promozione sociale con il finanziamento del Premio Letterario, che è giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Un premio che è rivolto doppiamente al futuro: prima di tutto perché dedicato ai giovani e, in seconda battuta, perché il tema di quest’anno è incentrato sulla lettera che i ragazzi possono immaginare di scrivere al proprio futuro, ai sogni, alle loro aspirazioni e ai loro progetti per il domani che verrà.

Il periodo che precede il Natale e il nuovo anno con i suoi auspici per un futuro

migliore è particolarmente indicato per gli incontri e per sollecitare la generosità dei sostenitori del Premio: ecco quindi l’idea di un Aperitivo offerto a tutti gli amici e conoscenti, nell’ambiente accogliente della Biblioteca Comunale Virgilio a Cadegliano, messa gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Un momento piacevole e dedicato a farsi gli auguri, con la possibilità di

sostenere il Premio letterario godendo di un ricco aperitivo. La Sala della

Biblioteca è aperta a tutti, le volontarie della Rondine, da otto anni impegnate nella gestione dei progetti in biblioteca, saranno presenti per accogliere gli ospiti e trascorrere insieme un piacevole incontro pre-natalizio.

Alla Biblioteca Comunale Virgilio di Cadegliano, Giovedì, 13 dicembre a patire dalle ore 17.00 con ingresso e offerta libera.