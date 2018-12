Un nuovo etilometro per la Poliza Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio potranno contare su un nuovo etilometro. L’amministrazione ha infatti autorizzato la spesa per l’acquisto di un nuovo apparecchio che andrà a sostituire quello attualmente in uso che risale al 2014

La nuova apparecchiatura costerà poco più di 6.000 euro e sarà di ultimissima generazione: omologato palmare, con sensore a raggi infrarossi a onde ridottissime per consentire di analizzare l’aria e visualizzare sul display il valore espresso direttamente in grammi al litro. Il tutto in uno strumento sia tecnologicamente più performante per tempi di esercizio ed accertamento della violazione che nelle dimensioni.

Il vecchio etilometro comunque non andrà in pensione. Dal momento che il Ministero delle Infrastrutture prevede procedure di taratura dello strumento annuali che determinano l’indisponibilità dello strumento per alcuni mesi, quello vecchio servirà da sostituto in quei periodi o nel caso di operazioni in contemporanea. In questo modo si supereranno le criticità connesse ai tempi di attesa delle analisi di laboratorio presso i presidi ospedalieri e sotto il profilo dei costi sociali derivante dalla diversa modalità di accertamento accertamento dello stato di ebbrezza da parte dei conducenti di veicoli.