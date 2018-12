Un kg e mezzo di droga a casa dello studente universitario, arrestato

Ufficialmente era uno studente universitario legnanese di 21 anni come tanti altri ma nascondeva in casa, in vari nascondigli, un kg e mezzo di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. A scoprire il grosso giro di spaccio messo in piedi dello studente sono stati gli agenti della Polizia Locale di Legnano, appartenenti al gruppo dei Falchi.

Il Comando di Polizia Locale di Legnano, infatti, ha effettuato un’ importante operazione antidroga, frutto di approfondite indagini e servizi specifici di contrasto al fenomeno dello spaccio, in particolare nelle aree periferiche della città.

Tutto è partito dall’accertamento di una guida sotto l’influenza di stupefacenti, gli agenti sono risaliti a un legnanese di 21 anni che, nel giro di pochi mesi, aveva intrecciato un’importante rete di cessione di sostanze proibite, soprattutto nella zona Mazzafame-Oltrestazione.

ercoledi 5 dicembre, all’alba, sono entrati in azione i Falchi e il Nucleo Territoriale, supportati da quattro unità cinofile (2 del nucleo cinofili della Polizia Locale di Milano e 2 della Polizia Locale di Venezia, in supporto addestrativo).

Anche grazie ai cani, una perquisizione in un appartamento dell’Oltrestazione ha consentito di rinvenire un’ingente quantità di sostanza stupefacente, nascosta in diversi ambienti. In totale sono stati sequestrati quasi un chilo di haschish e oltre 500 grammi di marijuana, per un valore di almeno 14mila euro. La droga, divisa in dosi, era pronta per essere spacciata al dettaglio sul territorio cittadino. Sono stati inoltre posti sotto sequestro un bilancino di precisione, cellulari e computer.

Il giovane, incensurato, è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Busto Arsizio. L’operazione si colloca in una serie di attività di controllo e investigazione finalizzate a contrastare fenomeni di illegalità, incluso lo spaccio. L’ultimo arresto effettuato dalla Polizia Locale di Legnano risale a fine novembre, quando sono state rinvenute e sequestrate ingenti quantità di droga pronte a essere smerciate a giovanissimi all’esterno di un noto locale al confine con Castellanza.