In vetrina gli auguri dell’Avis a tutta la città

Come è ormai tradizione, anche quest’anno nella vetrina della Farmacia comunale di Uboldo sono comparsi gli auguri dell’Avis.

«L’Avis, in occasione di questa festa con il suo messaggio di pace e amore, desidera mettere l’accento sul valore del dono – dice il direttivo della sezione – e contemporaneamente augurare a tutti i donatori e a tutti gli bboldesi un buon Natale».

Anche quest’anno c’è chi ha dato una mano: «Ringraziamo per il loro contributo il personale dell’A.GE.S , Dario Vito ed Ersilia della Galli Isi srl e Marco Ceriani per averci proposto una bella poesia di C. Rébora sul Santo Natale».