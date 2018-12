XFactor 12: vince Anastasio, il rapper poeta

La dodicesima edizione di X Factor ha incoronato vincitore Anastasio, il rapper poeta che ha scritto un testo a settimana appositamente per le cover che hanno selezionato per lui e che ha vinto prima ancora di uscire dal talent, un disco doro per il suo inedito “La fine del Mondo“.

La finale, che si è svolta come ogni anno in diretta dal forum di Assago, ha visto rappresentati all’inizio tutti i quattro giudici: Manuel Agnelli con Luna, Fedez con Naomi, Lodo Guenzi con i Bowland, e Mara Maionchi, la vincitrice morale come “tutor” di Anastasio, anche se «Ha vinto malgrado me. Io non ci capisco nulla della sua musica, ma l’ho lasciato fare ed è arrivato fino a qui».

A giocarsela fino all’ultimo sono rimasti Anastasio e Naomi, con i rispettivi inediti: ‘La fine del mondo’ per il primo e ‘Like the rain’ per Naomi. Tra i due è stato il rappresentante della squadra di Mara Maionchi ad avere la meglio, conquistando il pubblico del forum e delle piattaforme musicali, un contratto discografico e soprattutto, la possibilità di cominciare una carriera nel mondo della musica italiana.

Ospiti della serata, presentata come sempre da Alessandro Cattelan, riconfermato anche per la prossima edizione (Mentre Manuel Agnelli e Fedez hanno fatto capire che non ripeteranno più l’esperienza), sono stati Marco Mengoni, che oltre a presentare i suoi ultimi brani – uno dei quali interpretato insieme a Tom Walker – ha duettato con tutti i finalisti, interpretando con loro i suoi più grandi successi, i Thegiornalisti, Ghali, i Muse.