In 102mila al concorso per segretario scolastico

Al prossimo concorso su base regionale per direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che in un linguaggio non burocratico è la figura del segretario scolastico, si sono iscritti in 102.900. I posti disponibili nel bando sono 2.004, di cui il 30% riservato al personale Ata di ruolo, cioè personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria.

Considerato il numero degli iscritti è chiaro che un buon posto fisso da segretario scolastico è ancora in grado di allettare molti giovani, soprattutto al sud. Un segretario guadagna 1.530 euro netti, più di un professore. Secondo i dati pubblicati dal Miur, le regioni con il maggior numero di domande inoltrate sono la Campania con 20.143 domande a fronte di 160 posti disponibili (48 Ata), la Sicilia con 10.695 domande per 75 posti (23 Ata), Lazio (9.833) per 162 posti (49 Ata).