Il 2019 si apre nel segno della Rhodense

Prima giornata del 2019 per i campionati dilettanti. In Promozione chi inizia alla grande è la Rhodense, che nello scontro diretto batte 2-1 il Morazzone. In Prima Categoria è la Vanzaghellese che si ritrova da sola al comando

PROMOZIONE

La Rhodense sfrutta il fattore casalingo per battere 2-1 il Morazzone, sorpassarlo in classifica e prendersi il primo posto. Il Gavirate pareggia 2-2 contro il Meda, la Base 96 ottiene lo stesso risultato contro il Cob 91 mentre recupera posizioni la Vergiatese che batte 3-2 l’Uboldese. La Besnatese cade in casa 3-1 contro il Solaro, mentre terminano senza reti sia Fbc Saronno – Lentatese, sia Guanzatese – Olimpia. Pareggiano 1-1 il Fagnano e il Muggiò.

CLASSIFICA: Rhodense 33; Morazzone 31; Gavirate 28; Base 96, Vergiatese 27; Olimpia 26; Guanzatese, Muggiò, Besnatese 25; Universal Solaro, Cob 91 22; Meda 20; Uboldese 16; Fagnano, Lentatese 10; Fbc Saronno 9.

PRIMA CATEGORIA

L’Aurora Cantalupo pareggia 3-3 contro il Tre Valli, il Cas fa 0-0 a Tradate e la Vanzaghellese, vittoriosa 2-0 contro il San Marco, si prende il primo posto. La Folgore Legnano vince 3-1 a Luino e aggancia la seconda piazza, così come accorcia verso l’alto la Valceresio, vittoriosa 2-1 sul Cantello Belfortese. Frena il Gorla Maggiore, che fa 1-1 a Brebbia, mentre l’Arsaghese viene trafitta in casa 1-0 dall’Ispra. Termina 2-2 tra Solbiatese Insubria e Antoniana.