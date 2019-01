A Brescia con “il Basket Siamo Noi”

Ci sono ancora posti disponibili per la trasferta in pullman organizzata da Il Basket Siamo Noi in occasione della partita di domenica 20 Gennaio 2019, alle ore 19.05, Germani Basket Brescia vs Openjobmetis Varese.

PROGRAMMA

ORE 15.45 ritrovo al palazzetto

ORE 16.00 partenza…

ORE 16.15 fermata a Gallarate (Sorelle Ramonda)

ORE 18.00 arrivo a Brescia al PalaLeonessa

ORE 19.05 partita

Dopo la partita rientro a Varese COSTO COMPLESSIVO PULLMAN E BIGLIETTO SETTORE OSPITI

SOCI: euro 35

NON SOCI: euro 40

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Chi intende partecipare dovrà scrivere una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it.

Il pagamento verrà effettuato sul pullman