Al lavoro per riparare il tetto, lunedì riprendono le lezioni alla Scotti

Riaprirà regolarmente lunedì 7 gennaio la scuola primaria Scotti di Via XXV Aprile, dopo i danni subiti il giorno della Vigilia di Natale. Dopo le festività natalizie, gli alunni potranno tornare regolarmente in classe e seguire le lezioni come da calendario.

Gli operai sono al lavoro da giorni per riparare i danni subiti dalla struttura a causa della tromba d’aria che ne ha scoperchiato il tetto per metà. Danni importanti ma che non toglieranno agli alunni più piccoli la possibilità di fare lezione. L’amministrazione comunale infatti, si è attivata fin da subito per avviare i lavori di ristrutturazione e il Sindaco Ercole Ielmini spiega che ci sono tutte le condizioni per accogliere gli alunni già da lunedì, nonostante qualche disagio. «Per la prima settimana non sarà possibile utilizzare la palestra e parte della mensa ma ho già sentito il dirigente scolastico e le classi si organizzeranno per mangiare a turno. Dalla settimana successiva invece, tornerà tutto regolare».

I danni subiti dalla struttura sono importanti: il forte vento ha divelto il tetto per metà della sua superficie e tegole, cemento e travi si sono riversate in parte sulla strada. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono intervenute per mettere per rimuovere i calcinacci e mettere in sicurezza l’area dove, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Tre anni fa il tetto aveva subito danni simili.