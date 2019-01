Amici della terra: “Più coordinamento fra comuni per combattere gli incendi”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata dall’associazione Amici della Terra.

Egregi Signori,

nulla abbiamo saputo sulle iniziative decise nel corso della Commissione Area Vasta in merito all’opportunità di dar vita a un pool di Comuni e altre Istituzioni che dovrebbero muoversi per contrastare gli incendi distruttivi. L’incendio di questi giorni sul Monte Martica, fa capire quanto sia importante vi sia un’azione coordinata dei Comuni e il coinvolgimento della società civile che vede sparire presenze naturalistiche in ettari di territorio.

Troviamo profondamente ingiusto, poi, che manchi un’informativa dettagliata su quanto sta accadendo.

I Comuni coinvolti (Varese e Brinzio), dovrebbero almeno pubblicarla sul loro sito internet istituzionale.

Questa stessa, dovrebbe apparire anche nel sito dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Noi riteniamo che, comunque, debbano essere contattate via e-mail le associazioni ambientaliste riconosciute all’interno degli enti di volontariato ovvero quei singoli che abbiano dimostrato un interesse e ciò ai sensi del testo unico in materia ambientale. Comunque che ci sia una informativa istituzionale, lo riterremmo quantomeno doveroso. Non possiamo avere notizie al riguardo della soluzione di problemi ai quali tutti dobbiamo sentirci interessati (perché riguardano la distruzione del territorio nel quale abitiamo ovvero lavoriamo) soltanto gli organi di informazione. Devono essere coinvolti dal palazzo (e quindi responsabilizzati) tutti i cittadini nell’ambito delle competenze di ciascuno.

Chiediamo la convocazione delle commissioni tutela ambientale e area vasta del Comune di Varese che dopo aver affrontato la questione dell’incendio del campo dei fiori è giusto che affrontino in maniera congiunta anche la questione dell’incendio della Martica .

A questa commissione unificata dovrebbero essere chiamati a intervenire il Sindaco di Varese (che deve relazionare su quanto avrebbe fatto per chiamare altri sindaci in materia di incendi territoriali) e quello di Brinzio.

Il presidente

Arturo Bortoluzzi