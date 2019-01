Aperte le prevendite per Italia – Ungheria a Varese

Venerdì 22 febbraio la Nazionale di basket tornerà dopo molti anni al palasport di Masnago e lo farà in una occasione speciale e importante, la penultima gara casalinga del girone di qualificazione ai Mondiali 2019.

Un match che, in caso di vittoria, darebbe agli azzurri del c.t. Meo Sacchetti – sempre amatissimo all’ombra del Sacro Monte per i suoi trascorsi varesini tra gli anni Ottanta e i primi Novanta – la matematica certezza di partecipare alla rassegna iridata in programma in Cina tra il 31 agosto e il 15 settembre. (Nella foto: Achille Polonara / credit: Fiba)

All’Enerxenia Arena l’Italia (che manca ai Mondiali dal 2006) affronterà l’Ungheria, e proprio in queste ore la Federazione ha aperto le prevendite per i biglietti del match internazionale in programma alle ore 20,45.

Il circuito incaricato di gestire i tagliandi è Vivaticket che per il momento ha a disposizione solo una parte dei settori del palazzetto di Masnago (quelli della parte ovest saranno venduti più avanti).

I prezzi interi vanno dai 52,53 euro del parterre ai 37,08 euro della tribuna gold; dai 31,93 della tribuna silver ai 19,57 di galleria e curva nord.

Sono previsti ingressi gratuiti per i bambini fino a 6 anni (senza posto a sedere) e per i disabili con accompagnatore fino a esaurimento posti del settore loro dedicato (prenotazione via mail entro il 15 febbraio: ufficiostampa@mgsport.com).

Tariffe ridotte saranno applicate alle fasce di età 7-14 anni e over 65 ma anche ai tesserati della FIP.

L’acquisto on line è possibile a QUESTO LINK; i punti vendita di Vivaticket in provincia sono “Varese Dischi” e la “Coop” di via Daverio a Varese, il Bar della Costa di Lozza, “Okeg Viaggi” a Gallarate, il “Bar Savoia” e lo “Smiles – Point Bar” di Busto Arsizio, il “Binario 9 e 3/4” di Gorla Minore e “Be Happy Travel” di Castellanza.