Bloccati a 20 metri di altezza, salvati dai vigili del fuoco

Nel comune di Arcisate, in via Maestri Scalpellini, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorso persone. Per cause da accertarsi, due operatori che stavano svolgendo lavori di potatura su di una piattaforma aerea, sono rimasti bloccati nel cestello, a circa 20 metri di altezza. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autoscala hanno recuperato i due operai riportandoli al suolo.