Busto approva la variante parziale al PGT

Ci sono volute più di quattro ore, decine di voti dei consiglieri e un paio di interventi degli architetti del comune, ma alla fine è stata approvata. La variante parziale al PGT che si sta discutendo da mesi in città ha concluso il suo iter con l’approvazione finale del consiglio comunale.

«Il progetto alla base di questa variante è quello di sostenere lo sviluppo della nostra città -spiega l’assessore all’urbanistica Isabella Tovaglieri- con agevolazioni per le attività produttive e commerciali nel nostro comune, il rilancio del centro storico e il tanto atteso recupero dell’area nord». Tutto questo al netto del fatto «che non è previsto alcun consumo di suolo ulteriore rispetto a quanto già previsto» e in questo senso «tutte le richieste per le conversioni di terreni agricoli in spazi edificabili sono state respinte». Le richieste dei cittadini sono state infatti una fetta abbastanza importante di questa variante. Sono 96 quelle presentate spontaneamente e discusse da tecnici e politici, oltre a quelle più strettamente istituzionali e richieste per legge.

Il provvedimento è passato con il voto compatto della maggioranza e del gruppo misto mentre tutte le opposizioni si sono astenute. Il progetto