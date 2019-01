Gentile redazione,

qualche mattina fa mi trovavo al lido di Monvalle a fare una passeggiata, quando mi sono trovata davanti una scena a dir poco raccapricciante.

Dal lago sono arrivati due signori con la barca, due cacciatori che hanno scaricato dei sacchi con all’interno il loro “bottino di caccia”.

Fin qui sarebbe una cosa “normale”, anche se nel 2019 la caccia la trovo piuttosto anacronistica, il fatto che mi ha lasciata sconvolta è che questi signori, in uno dei sacchi avevano delle anatre ancora vive che si dibattevano e starnazzavano. Ora io mi chiedo se sia una cosa legale prendere degli animali vivi e per giunta selvatici e chiuderli in sacco.

Distinti saluti.

* * *

Gentile lettrice,

ci risulta che l’attività venatoria chiuda alla fine di gennaio. Qualora dovesse assistere a episodi analoghi, per ogni dubbio telefoni alla polizia ittico venatoria della Provincia 0332-252399, oppure componga il 112 e chieda di parlare coi carabinieri forestali.

A presto