Il comune regala due planetarie allo Ial Lombardia

Novità nel laboratorio di cucina e pasticceria dello Ial Lombardia di Saronno. Nei prossimi giorni arriveranno due planetarie di ultima generazione che permetteranno agli studenti, dei due corsi ad indirizzo alimentare, di migliorare la propria preparazione.

Ad acquistare i due strumenti è stata l’Amministrazione comunale con un investimento di oltre mille euro.

La scuola superiore con sede nel quartiere Prealpi, spiega la determina comunale, “collabora attivamente con i suoi studenti alle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale sia preparando direttamente servizi di catering per gli ospiti dell’amministrazione nell’ambito del progetto gemellaggio e in altre occasioni, sia organizzando in collaborazione con l’ufficio Cultura dei laboratori per bambini nel corso di manifestazioni dedicate all’infanzia, come “Diritti in Gioco” e “Impara l’arte dal nonno”. Da qui la decisione di dare un contributo per migliorare la dotazione della scuola.