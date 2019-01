Congresso Pd, hanno votato 15mila iscritti in Lombardia

Si è conclusa in Lombardia la prima fase del Congresso 2019 del Partito democratico, quella riservata al voto degli iscritti, per la scelta del Segretario nazionale.

Ad oggi, con un solo circolo che ha rimandato il congresso per avverse condizioni meteo, hanno partecipato 15.635 persone, pari al 54,74% degli aventi diritto, che hanno votato in 721 riunioni di circolo in tutta la regione. Nicola Zingaretti ha ottenuto il 42,72% dei consensi, Maurizio Martina il 35,59%, Roberto Giachetti il 19,23%, Francesco Boccia l’1,02%, Dario Corallo lo 0,74% e Maria Saladino lo 0,70 per cento dei voti.

Ora la scelta passa agli elettori e ai simpatizzanti del PD, che saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 3 marzo attraverso primarie aperte.

“In Lombardia il Partito democratico si dimostra una comunità viva e radicata sul territorio – spiega il Segretario regionale Vinicio Peluffo – Qui ha votato il 55 per cento degli iscritti, una percentuale superiore alla media nazionale, segnale di una voglia di partecipazione tutt’altro che sopita. Un dato positivo, in linea con le ultime consultazioni, quelle per l’elezione del segretario regionale dove l’affluenza è stata maggiore rispetto a quelle passate del 2014, e con il tesseramento, che ha indicato un aumento del numero delle tessere rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strada da fare è ancora lunga, ma stiamo già lavorando per dare bbattaglia a Lega e Cinquestelle in vista delle prossime elezioni amministrative ed Europee”.