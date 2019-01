Corsi di sci per giovanissimi alla Baita del fondista

Imparare a sciare a due passi da casa. Si può, grazie al centro di avviamento allo sport “Sci club Cunardo” e alla sua pista da sci di fondo, creata prima di Natale con i cannoni spara-neve per offrire a grandi e piccini la possibilità di sperimentare uno sport invernale immersi nella natura.

Finite le lunghe vacanze invernali rimane la pista e partono i corsi, rivolti a bambini e ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

Le lezioni si svolgono nel pomeriggio per tre giorni a settimana, nei mesi di gennaio e febbraio: martedì, giovedì e sabato. Ogni giorno due lezioni di un’ora ciascuna: la prima dalle 15,30 rivolta ai principianti di primo livello, la seconda, dalle 16.30, per principianti di secondo livello e sciatori autonomi.

I ragazzi possono frequentare due lezioni a settimana, concordando con i Maestri l’inserimento nel gruppo sci più idoneo al livello di preparazione.

Le iscrizioni si raccolgono in sede (presso la Baita del fondista di Cunardo, in via per Bedero 2), nei giorni di lezione e il costo complessivo del corso, incluso l’abbonamento alla pista, è di 80 euro per i nuovi iscritti (50 euro per i ragazzi che hanno frequentato la struttura durante le vacanze di Natale).

Per maggiori informazioni scrivere a bossiclaudio@libero.it oppure 329 5330396.