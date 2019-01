Curiosità: ecco quali sono le tre città più nevose d’Europa…

In provincia di Varese la neve è un fenomeno piuttosto raro, che si verifica in poche giornate invernali. Inoltre – come indicano chiaramente diverse rilevazioni disponibili anche on line – le precipitazioni nevose si sono ridotte drasticamente negli ultimi decenni, più che dimezzandosi rispetto agli anni Sessanta. Ma se la tendenza alla riduzione delle nevicate è (purtroppo) mondiale, frutto del surriscaldamento del pianeta, in alcune zone del mondo e d’Europa il manto bianco sui tetti e sulle strade – almeno nella stagione più fredda – è la regola, non l’eccezione. E in diverse città, d’inverno, sono addirittura più numerosi i giorni di neve rispetto a quelli in cui il cielo è sereno.

A stilare la singolare classifica delle città più bianche del cosiddetto Vecchio Continente ci ha pensato Holidu, motore di ricerca dedicato alle case vacanza fondato pochi anni fa (era il 2014) a Berlino e già diventato uno dei principali operatori globali del settore. I ricercatori a cui il sito ha commissionato la curiosa indagine sono partiti dai dati del celebre sito Worldweatheronline, prendendo in considerazione le principali città europee e mettendole a confronto per il parametro del numero di giornate di neve in un mese. Il periodo temporale preso in considerazione durante l’analisi – è doveroso precisarlo prima di introdurre i dati – è stato quello dei quattro mesi che vanno da dicembre a marzo per otto anni, dal 2009 al 2017.

Il risultato, come potrete leggere nelle prossime righe, dà spazio a conferme e a curiosità, collocando sul gradino più alto del podio la capitale della Finlandia, paese (per i pochi che non lo sapessero) dell’area Euro affiancato a Ovest dalla Svezia e a Est dalla Russia, mentre a Sud il mare lo separa dall’Estonia.

HELSINKI, FINLANDIA: 17 giorni di neve / mese

La città più nevosa del Continente, come riferito, è Helsinki, che sorge a sud del Paese, su una penisola nel Golfo di Finlandia di fronte di fronte alla capitale dell’Estonia, Tallinn. Qui, infatti, i giorni all’insegna dei minuti cristalli di ghiaccio che cadono a terra sotto forma fiocchi sono ben 17 ogni mese. Nonostante questo fenomeno e temperature minime che a Nord (Lapponia) arrivano a meno 50 gradi e a Sud sono scesi in passato fino a meno 35 (l’ultima volta era il 1987), Helsinki rimane una città bella, accogliente e soprattutto molto ricca. Conta poco più di 626mila abitanti (ma con le città periferiche si arriva al milione) e le lingue ufficiali sono due: il finlandese e lo svedese. Una curiosità: quella di Helsinki è l’area metropolitana più a nord nel mondo.

TALLIN, ESTONIA: 16 giorni di neve / mese

Per trovare la seconda città nella classifica della neve non bisogna andare molto lontano da Helsinki: basta prendere un traghetto e percorrere per circa 90 chilometri il freddo Mar Baltico per arrivare alla capitale dell’Estonia. Anche il meteo non è molto diverso tra i due territori: nella città baltica, infatti, le giornate invernali caratterizzate da precipitazioni nevose sono ben 16 ogni 30 giorni. Un manto bianco che regala ancora più eleganza a una delle più belle capitali europee, il cui cuore è circondato da un caratteristico sistema di fortificazioni che in occasione delle festività natalizie viene abbellito – proprio nella piazza principale – da un gigantesco albero addobbato. Una tradizione che risale addirittura al lontano 1441. Tallin conta circa 427 mila abitanti (dato 2017)

VILNIUS, LITUANIA: 15 giorni di neve / mese

Il terzo gradino del podio, nella classifica della “pioggia gelata” stilata da Holidu, va alla capitale di un’altra Repubblica baltica, Vilnius. Il principale centro della Lituania è conosciuto dai turisti soprattutto per i suoi bellissimi edifici di architettura barocca collocati nella parte medioevale dell’antico borgo, che nel 1994 è stato anche proclamato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Ma Vilnius non è soltanto storia e, ad abbellire la città moderna, ci sono anche edifici originali e caratteristici murales, oltre al quartiere bohémienne di Uzupis (in lingua lituana “l’altro lato del fiume”), un territorio che si è autoproclamato repubblica autonoma ed è dotato perfino di una sua costituzione ideale all’insegna della libertà espressiva e dell’amore. Nella piccola Lituania, insomma, convivono antico e moderno: ciò che invece è una costante da sempre è la neve, che d’inverno cade circa un giorno su due. Ma per scaldarsi gli abitanti del posto innaffiano da sempre i loro tradizionali spuntini con abbondante birra…

LE ALTRE CITTA’ DELLA GRADUATORIA

La classifica della neve stilata dal popolare motore di ricerca di case vacanza trova al quarto posto la città di Turku, in Finlandia, un luogo (forse troppo poco conosciuto e visitato dai turisti) in cui la neve cade per ben 14 giorni al mese. La città si colloca a pari “merito” con Oslo, capitale della Norvegia. Mentre a seguire troviamo Kiev (Ucraina) e Kaunas (Lituania), entrambe con 13 giorni nevosi ogni trenta.