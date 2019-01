Disoccupato in Mercedes: scappa e lo arrestano

Sapeva che se l’avessero preso gli avrebbero trovato una Bmw rubata parcheggiata in garage, oltre ad altra merce dalla provenienza sospetta.

Galleria fotografica I carabinieri intercettano e arrestano un ladro d\'auto 4 di 4

Per questo un ventiseienne fermato ieri nel corso di un controllo ad Arcisate a bordo di una Mercedes Classe A una volta “palettato” dai militati ha tentato il tutto per tutto: la fuga, senza calcolare che i carabinieri in un attimo l’avrebbero preso.

E così è andata: nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Arcisate, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione depressione dei reati “predatori” contro il patrimonio, hanno tratto in arresto un ventisettenne disoccupato di Induno Olona, già ben noto alle Forze dell’ordine, poiché resosi responsabile dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella rete dei militari è difatti entrato il ventiseienne trovato a bordo della Mercedes risultata rubata: alla vista dei militari operanti il ventisettenne disoccupato ha tentato di darsi alla fuga ingaggiando un breve e rocambolesco inseguimento, al termine del quale l’auto è stata abbandonata perché il conducente, aperta la portiera, è scappato a piedi per venir raggiunto nei pressi del cimitero di Induno Olona.

Alla fine della corsa il giovane ha opposto resistenza e per questo sono scattate le manette.

Poi gli investigatori sono passati alla perquisizione domiciliare estesa presso l’abitazione del soggetto e di altre due persone a lui collegate; risultato: altre due auto rubate, una BMW serie 3 e una Fiat Panda, oltre a capi d’abbigliamento, occhiali da sole, pc e alcuni elettrodomestici, il tutto posto sotto sequestro.



I carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per restituire la merce agli aventi diritto. L’arrestato, una volta espletate le formalità di rito è stato portato in carcere, ai Miogni.