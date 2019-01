Continuano gli appuntamenti informativi tenuti dagli specialisti di Fondazione Raimondi in collaborazione con le amministrazioni locali. Il prossimo incontro è con la dottoressa Tristana Castrignanò, neuropsichiatra infantile, focalizzato sui disturbi dell’apprendimento e bisogni educativi speciali. Si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 21 presso la palestra della scuola primaria De Amicis di via Dante a Gorla Maggiore.

L’appuntamento è gratuito, aperto alla cittadinanza e rivolto in particolare modo ai genitori. La serata, in cooperazione con l’assessorato ai Servizi Sociali di Gorla Maggiore, rientra nell’ambito del progetto “Salute: conoscere e prevenire” e completa il ciclo di incontri per la salute e la prevenzione avviato lo scorso ottobre. Già i precedenti appuntamenti hanno raggiunto ottimi risultati e prevedevano, oltre alle serate informative legate alla prevenzione dell’occhio e del cuore, anche screening gratuiti che hanno visto globalmente la partecipazione di ben 115 persone.

Le iniziative sono state apprezzate e hanno realizzato la finalità di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, aiutando le persone a capire meglio alcune patologie. Inizialmente riservati agli abitanti dei comuni di Gorla Minore e Gorla Maggiore, gli appuntamenti hanno registrato un’affluenza di decine di persone provenienti anche dai comuni limitrofi. Sulla base di questi successi le nuove campagne di prevenzione a cura di Fondazione Raimondi Francesco si rinnoveranno anche nel 2019. In particolare, l’equipe di Oculistica, guidata dal dottor Federico Basilico, sta già pianificando nuovi screening del glaucoma, estesi anche ad altri comuni della Valle Olona, e dei difetti visivi e dell’ambliopia nei bambini in età pre-scolare.