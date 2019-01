Divieto di trasferta per i tifosi della Virtus Bologna

Una grande classica del basket italiano, il match tra Pallacanestro Varese e Virtus Bologna giunto alla 162a “puntata”, si giocherà domenica 13 gennaio senza la presenza dei tifosi ospiti.

Lo ha deciso in via definitiva la Prefettura di Varese che ha comunicato il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti in Emilia Romagna. Una scelta che era nell’aria dopo gli scontri avvenuti lo scorso aprile all’esterno del PalaDozza tra gli ultras delle due squadre. Incidenti che avevano portato all’emissione di numerosi Daspo principalmente a carico della curva biancorossa.

Ed è presumibile che anche al ritorno il match tra Segafredo e Openjobmetis venga vietato ai sostenitori varesini.

Pallacanestro Varese si era comunque già cautelata in vista della decisione delle autorità; a differenza della altre partite, la società non aveva aperto le prevendite online e aveva messo alcune limitazioni anche a quelle tradizionali, che sono aperte all’agenzia “Giuliani e Laudi” e allo store del palazzetto.

Quella di domenica sarà la terza partita stagionale alla Enerxenia Arena che prevede limitazioni o divieti per i tifosi ospiti: era già accaduto per l’arrivo a Varese della Happy Casa Brindisi e per il derby di Natale con Cantù.

