Fossili a chilometro zero

Domenica 27 gennaio 2019 l’Associazione delle guide ufficiali del sito Unesco del Monte San Giorgio organizza l’evento “Fossili a kilometro zero”, con visita guidata allo scavo paleontologico di Rio Ponticelli e al Museo dei Fossili di Besano.

L’escursione durerà mezza giornata con partenza alle ore 9 al Parcheggio del Monte San Giorgio a Besano. Da qui il gruppo raggiungerà lo scavo di Rio Ponticelli, poco sopra l’abitato di Besano dove nel 1975 sono ripartite le ricerche di fossili in Italia dopo quasi mezzo secolo. E al rientro, prima di mezzogiorno, visita guidata al Museo di Besano, nato pochi anni dopo, nel 1981, come vetrina delle scoperte paleontologiche di quel periodo.

L’escursione è adatta anche ai bambini con un costo di 8 euro a partecipante.

Per tutti è necessario un equipaggiamento adatto per percorrere i sentieri boschivi: guanti, giacca a vento, una mantella o comunque una copertura impermeabile. Consigliata anche una borraccia per l’acqua e un piccolo spuntino.

Per prenotazioni contattate il 351 2522982 oppure scrivere a info@guidemsg.org.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.guidemsg.org