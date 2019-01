Frontaliere della rapina, arrestato un 20enne a Locarno

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia città di Locarno comunicano che nei giorni scorsi è stato tratto in arresto un 20enne cittadino italiano residente in Italia. L’uomo è sospettato di essere l’autore di numerosi furti con scasso, in danno soprattutto di aziende ed esercizi pubblici, registrati nel periodo a ridosso delle festività natalizie.

Furti messi a segno in particolare nel Locarnese, nel Luganese e nel Mendrisiotto in associazione con un 22enne cittadino italiano attualmente in stato di carcerazione preventiva. La sua identificazione è stata resa possibile da una serie di accertamenti scaturiti dall’apposita inchiesta della Polizia cantonale, mentre il fermo è stato operato a Locarno da agenti della Polizia comunale di Locarno.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggia mento. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.