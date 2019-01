A fuoco un tetto

Nella giornata di oggi, martedì 15 gennaio, alle ore 14, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Gornate Olona, in via Cascina Martina, per incendio tetto.

Per cause ancora in fase di accertamento, la copertura di un’edificio di due piani è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.