A fuoco un’abitazione, tre famiglie evacuate

Nella sera di sabato 19 gennaio i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel comune di Vergiate (Va), in via Golasecca per un incendio in un’abitazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 con due autopompe, un autobotte e un’autoscala: hanno spento il rovo e messo in sicurezza l’area.

Non ci sono stati feriti, ma le tre unità immobiliari coinvolte sono state dichiarate inagibili, e le famiglie che vi abitavano hanno dovuto essere evacuate.

Le tre famiglie, grazie all’interessamento del comune, sono state ospitate presso altre strutture.