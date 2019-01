Incidente sullo stradone Samarate-Vanzaghello

Incidente stradale sulla Statale 341 in territorio di Samarate, all’altezza della frazione San Macario.

È successo poco prima delle 8.30. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, perché l’urto violento aveva fatto pensare a conseguenze gravi.

Le persone ferite sono state portate in ospedale a Busto e Gallarate in codice verde, dunque non ferite in modo grave. Si tratta di una ventenne, un uomo di 36 anni e una donna di 32, un bambino di 8 anni. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. Code e traffico deviato per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno operato per la bonifica dei detriti sul luogo dell’incidente (foto inviata da una lettrice, via FB).