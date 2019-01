Incidente in Viale Milano tra due auto

Incidente in Viale Milano, all’altezza del civico 19, a Cocquio Trevisago intorno alle 13 e 45 di lunedì 14 gennaio. Coinvolte nell’incidente due autovetture in un tamponamento: sul posto i Carabinieri di Varese, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, oltre al personale del 118.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne, di 45 e 55 anni che sono state soccorse e poi trasportate in ospedale in codice giallo per accertamenti.

L’incidente ha creato rallentamenti al traffico.

(Foto di repertorio)