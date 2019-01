La Befana porta pizza e acrobazie

Appuntamento per tutti i bambini domenica 6 gennaio alle 15 alla Sala civica di Lavena Ponte Tresa, dove la Biblioteca comunale propone un laboratorio di pizza e pizza acrobatica in collaborazione con Ciccio Pizza.

Per l’occasione tutti i bambini sono invitati a portare con sè un giocattolo (nuovo o in buone condizioni) da donare per i bambini meno fortunati.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas che provvederà a fare avere i regali alle famiglie.

Ingresso libero.