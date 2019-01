La commemorazione del vigile del fuoco Luciano Pettik

Nella mattinata del 5 gennaio 2018, una delegazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese, unitamente al personale dall’associazione dei vigili del fuoco in congedo, si è recata presso il passo Forcora ove è stata organizzata una manifestazione a ricordo del caposquadra Luciano Pettik, deceduto durante un incendio boschivo il 2 Gennaio 1981.

In prossimità del luogo ove avvenne il triste evento è stata posta una corona di alloro. Vicino alla chiesa è posto un cippo commemorativo per ricordare il sacrificio.

E’ stata celebrata una santa messa ricordo di tutti i vigili del fuoco morti in servizio ed in particolare per il caposquadra Luciano Pettik ed il caposquadra Stefano Colasanti, deceduto durante l’intervento in provincia di Rieti, di cui il 5 ricorreva il primo mese della scomparsa.

Presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti del corpo nazionale, il comandante della locale stazione dei carabinieri e il sindaco di Maccagno Con Pino e Veddasca.