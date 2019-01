La gioeubia di Comunità Giovanile sarà scorrettissima

Freddo, neve, buio: per molti significa divano, copertina e TV. Non per i “veri bustocchi” di Comunità Giovanile per i quali la fine di gennaio significa solamente una cosa: la gioeubia.

«Ancora una volta – sicuramente nessuno si aspetta nulla di simile – il fantoccio dei ragazzacci della Comunità Giovanile sarà politicamente scorretto, anzi, scorrettissimo. Per i coraggiosi che vorranno sapere di cosa si tratti, c’è un solo modo per farlo: troppo semplice passare in piazza, venite a casa nostra ad ammirare l’opera!

Tranquilli, vi aspettiamo con abbondanti dosi di risoti cunt a’ luganiga, come vuole la tradizione» – scrivono dall’associazione con una nota.

Ecco il programma:

h.20.00 CENA A BASE DI PIATTI TRADIZIONALI:

– Antipasto a buffet

– Risotto con la luganega

– Dolce

– Vino

– Caffè

– Grappa o Amaro

h. 21.30 FALO’ DELLA GIOEUBIA e VIN BRULE’

Contributo per la cena:

15€ per tesserati ENAC 2019

20€ con tesseramento.

Prenotazioni al 349-3163281 (Lorenzo) o tramite messaggio privato alla pagina Facebook entro il 30/01/2019.