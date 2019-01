La nuova Escape Room della Torre Nera

Non a caso il tema scelto è proprio quello medievale. Il progetto infatti ha coinvolto piùattori sul territori con l’obiettivo di collocare la storia proposta all’interno di un contestostorico pertinente ed in linea con la storia dei tre Castelli e della Turrita stessa.L’arredamento utilizzato per la scenografia e l’allestimento della stanza vanta infatti utensili e oggetti che sono fedeli riproduzione del tempo. Per quanto riguarda la scelta della trama ci si è avvalsi della consulenza di un docente di storia e della Commissione di supervisione dei Castelli di Bellinzona che ha condiviso e avallato il progetto.

Da gennaio a giugno, da mercoledì a domenica, ci sarà la possibilità di prenotare il proprio turno di gioco consultando il calendario con gli orari e le disponibilità che si trova visitando il sito www.blockati.ch. Il gioco si svolge a squadre (minimo 2 Fr. 60.– massimo 6 partecipanti Fr. 150.–) e la prenotazione è obbligatoria.