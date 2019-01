Ecco la nuova maturità: seconda prova con più materie e tre buste per l’orale

Una nuova seconda prova multidisciplinare e un’orale con domande sorteggiate in buste. Sono queste le novità della nuova maturità che è stata annunciata dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti.

La prima e più attesa questione è quella delle materie delle seconda prova perchè, per la prima volta, prevede un esame con due discipline. Così -ad esempio- allo scientifico ci saranno sia matematica che fisica mentre al classico greco e latino. Ad annunciare le materie è stato lo stesso ministro Bussetti con un video sui social in cui ha spiegato che «comunichiamo le materie con largo anticipo» perchè «come sapete da quest’anno ci sono delle novità». Nel frattempo sul sito del Miur è andata online una pagina in cui si possono recuperare le informazioni per ogni scuola e ogni indirizzo (clicca qui).

In ogni caso il ministro ha annunciato anche che «per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova». È la prima volta che le simulazioni sono nazionali e avranno questo calendario: prima prova scritta il 19 febbraio e 26 marzo e la seconda prova scritta il 28 febbraio e 2 aprile.

Il decreto con le materie della Maturità illustra anche le modalità con le quali sarà svolto il colloquio orale, che sarà come sempre pluridisciplinare. La novità è però quella che le domande o i testi sui quali dovranno rispondere i candidati saranno predisposti dalle commissioni nei giorni precedenti. Poi il giorno della prova, per garantire massima trasparenza e pari opportunità, saranno gli studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.