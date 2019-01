La raccolta del bosco: Ambrogio Milani e via Gaggio

L’assessorato alla Cultura del Comune di Lonate Pozzolo, l’associazione Viva Via Gaggio e l’Ecomuseo della Brughiera e di Via Gaggio organizzano la presentazione della tesi della lonatese Chiara Casciaro “La raccolta nel bosco: Ambrogio Milani e la Via Gaggio”.

Lo studio è una preziosa occasione per conoscere e comprendere il territorio a partire dalla storia della realizzazione di Via Gaggio che con i suoi oggetti e cimeli storici è simbolo di valorizzazione del patrimonio culturale della comunità.

L’appuntamento è per domenica 13 gennaio 2019. alle ore 16.00 nella sala Ulisse Bosisio del Monastero San Michele in via Cavour 21, Parco Bosisio.