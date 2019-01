La Uyba a Monza cerca vittoria e sorpasso

Non c’è sosta per le giocatrici della Unet E-Work Busto Arsizio che sono chiamate a un doppio appuntamento di campionato, il primo giovedì 10 gennaio alla Candy Arena di Monza (inizio partita ore 20:30, diretta RaiSport) e poi domenica 13 tra le mura amiche del Palayamamay, contro la Bosca San Bernardo di Cuneo.

Contro il Saugella Team Monza le farfalle dovranno dimostrare di scendere in campo con una grinta ben diversa da quella vista in campo nelle ultime partite, con la voglia di riscattare una serie di prestazioni davvero deludenti e per non riportare in auge lo spettro di un girone di ritorno in affanno, come si era visto nella passata stagione.

Il Saugella Team di coach Falasca si trova attualmente al quarto posto in classifica con 26 punti, due in più della Uyba. Proprio per questo le farfalle – con una vittoria 3-0 o 3-1 – potrebbero compiere il sorpasso sulle brianzole e riprendersi il quarto posto.

Herbots e Grobelna sono rientrate dall’impegno con la nazionale Belga e saranno regolarmente in campo. Intanto la società è attiva sul mercato: nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma della centrale croata Martina Samadan. Classe 1993, Samadan ha giocato i primi mesi di campionato con la maglia dell’Imoco Conegliano. Possibile che posso essere a disposizione di Mencarelli dalla gara di domenica.

Tornando alla prossima sfida di campionato, Monza è una formazione competitiva e fresca della vittoria del torneo “Mimmo Fusco”. In estate ha confermato le proprie atlete migliori (Ortolani, Hancock, Begic e Orthmann solo per fare qualche esempio) e ha rinforzato la squadra con innesti di primissimo livello, tra cui spiccano la centrale Rachel Adams e le ex bustocche Anne Buijs e Marika Bianchini.

Coach Falasca dovrebbe schierare in partenza la regista Hancock in diagonale con Ortolani, Adams e Melandri in centro, Orthmann e Begic in attacco e Arcangeli libero.

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio Saugella Team Monza: 1 Ortolani, 3 Arcangeli (L), 4 Partenio, 5 Balboni, 7 Devetag, 8 Adams, 9 Hancock, 10 Begic, 11 Buijs, 12 Orthmann, 13 Facchinetti, 14 Bianchini, 17 Bonvicini, 19 Melandri. Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. Arbitri: Sessolo – Zanussi

Programma della seconda giornata di ritorno: Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci, Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio, Zanetti Bergamo – Pomi’ Casalmaggiore, Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia, Bosca San Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri, Lardini Filottrano – Club Italia Crai. Riposa Imoco Volley Conegliano.

Classifica: Igor Gorgonzola Novara 33; Savino Del Bene Scandicci 31; Imoco Volley Conegliano 31; Saugella Team Monza 26; Unet E-Work Busto Arsizio 24; Pomì Casalmaggiore 23; Il Bisonte Firenze 19; Zanetti Bergamo 18; Banca Valsabbina Millenium Brescia 17; Bosca San Bernardo Cuneo 15; Lardini Filottrano 8; Reale Mutua Fenera Chieri 5; Club Italia Crai 2.