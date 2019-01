Lanciano rende omaggio a Gaspare Morgione

C’è anche il “nostro” Gaspare Morgione tra gli artisti a cui la città di Lanciano (in provincia di Chieti) ha reso omaggio con l’apertura della “Humorteca”, uno spazio permanente ricavato all’interno del Palazzo Stella Maranca dedicato ad alcuni grandi disegnatori e fumettisti legati alla località abruzzese.

Morgione era infatti nativo proprio di Lanciano, da dove si spostò per iniziare la propria vita professionale trascorsa dapprima a Roma e poi, per lunghissimo tempo, qui a Varese. Arrivò in provincia dopo aver vinto un concorso nazionale per una cattedra da maestro elementare: gli venne assegnata quella di Bodio e da allora divenne un varesotto adottivo, iniziando a scrivere e disegnare per i giornali. Una carriera che gli permise di lavorare da vignettista-disegnatore ma anche cronista per numerose testate sia locali (alla Prealpina fu anche condirettore con Pier Fausto Vedani) sia nazionali.

L’interno della Humorteca (foto S. Sorge)

Negli anni della diffusione dei giornali online, il lavoro di Morgione proseguì proprio su VareseNews. Per il nostro giornale, Gaspare, coinvolto nella nuova “avventura” proprio da Vedani, firmò decine e decine di vignette pubblicate in uno spazio a lui dedicato. E collaborò con noi fino a poche settimane dalla morte, avvenuta nel dicembre del 2015.

All’interno della Humorteca il nome e le opere di Morgione sono affiancate da quelle di altri validissimi illustratori con il “guizzo” dell’umorismo: Gaspare, insieme al fratello Luigi (“Gigino”) e con Adolfo Cardascia fu tra i primi a inaugurare un filone di autori lancianesi che hanno fatto strada in questa professione.

La targa con i nomi degli umoristi lancianesi

Sulla loro scia nacque nella città abruzzese anche una “Rassegna nazionale della vignetta umoristica” che andò in scena per quattro edizioni (tra gli anni ’50 e ’60) e che ripartì con il nuovo secolo grazie agli “Amici della Ribalta”, associazione che ha contribuito fattivamente all’apertura della Humorteca.