Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 13, 14, 15 dicembre

Siamo ormai nel pieno dello spirito natalizio e non si contano i mercatini, i concerti, i presepi e gli eventi per i più piccoli in attesa del 25 dicembre. Il meteo sarà un po’ “ballerino” tra sole, nuvole e qualche goccia di pioggia. Il Creanza Christmas Street Market accende Via Del Cairo a Varese. Lo street market sarà aperto sabato 14 e domenica 15 dicembre con orario continuato dalle 10 alle 19. A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà un tipico autobus londinese rosso a due piani parcheggiato lungo la via. È un bel weekend per ascoltare musica di Natale a Gallarate e dintorni. Sono davvero tanti gli appuntamenti con cori e corali, nei tre giorni e serate del fine settimana 13-15 dicembre. A Comabbio Un’audiocassetta rivela l’ultima intervista a Lucio Fontana, sarà presentata a Comabbio. Una registrazione inedita rilasciata nel 1967 (un anno prima della morte dell’artista) a un ragazzino di 13 anni per il giornalino scolastico. Si potrà ascoltare a Comabbio sabato 14 dicembre.

METEO

LE PREVISIONI – Meteo “ballerino” nel fine settimana: sole, nebbia, nuvole e qualche goccia di pioggia. L’alta pressione dei giorni scorsi si indebolisce per il transito di una saccatura sul continente europeo che porterà un modesto peggioramento tra questa sera e domani. Domenica però ci aspetta una giornata di sole – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Tante idee regalo per Natale al mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle dalle 9.30 ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti ideali anche per i regali di Natale – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Torna Jazz Friday Night! Non perdete le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito. Per la terza data della rassegna, l’Evergreen Jazz trio si esibirà insieme a Mauro Negri – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di Voltorre a Gavirate ospiterà “Città dei Presepi 2024”: una mostra unica con 100 presepi, installazioni artistiche e percorsi emozionali per un’esperienza natalizia indimenticabile – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Una domenica speciale a Porto Valtravaglia: domenica 15 dicembre vi aspetta un evento imperdibile con i Burattini di Paolo, spettacolo, dolci golosità e tante sorprese per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

VARESE – Christmas in Town si annuncia un percorso esperienziale alla scoperta di realtà artistiche e artigianali di nicchia, presentando appunto una selezione di proposte originali e ricercate creazioni realizzate con abilità, passione e amore, fra le quali sarà facile trovare l’idea giusta per il vostro regalo di Natale perfetto – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimo weekend per il temporary shop di Amaro Rubino al Premiato Biscottificio di Varese per un regalo diverso, artigianale e sostenibile da mettere sotto l’albero – Tutte le informazioni

VARESE – Babbo Natale torna al Borducan di Varese domenica 15 dicembre dalle 15 alle 18– Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini targati “Creanza” stanno diventando un vero e proprio brand che assicura qualità degli espositori e raffinatezza della location, in ogni sede si muovano. Dopo il primo grande appuntamento natalizio a Ville Ponti con il Creanza Christmas Market e il Signor Panettone, adesso è tempo di colorare il centro di Varese.

Il 14 e 15 dicembre, infatti, il Creanza Christmas Street Market sbarca per la prima volta in via del Cairo con musica, street art e persino un bus londinese a due piani – Tutte le informazioni

VARESE – Nella casetta all’ingresso dell’Agricola Home&Garden (in via Pisna 1 a Varese) dalle 9.30 alle 18.30 venerdì, sabato, domenica e lunedì fino al 23 dicembre si potranno acquistare prodotti dell’Azienda Agricola Fonteincantata a base di miele, con tante informazioni sul mondo delle api e sul lavoro degli apicoltori – Tutte le informazioni

VARESE – Il Mercatino di Natale vi aspetta in piazza Monte Grappa: dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti sono tante le prelibatezze che troverete – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – L’Antico Mercato Bosino in edizione natalizia colora il centro di Varese. Appuntamento giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre con la speciale edizione natalizia in via Marconi – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Arriva la “Sagra dei Pici e del Cinghiale” al circolo di Albizzate grazie a Street Food Parade

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre un weekend speciale, una celebrazione del gusto e una rinascita per un luogo simbolo della socialità locale – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Cantami o mamma negli incontri gratuiti per gestanti di Asilo Mariuccia a Cittiglio. Iscrizioni aperte per l’iniziativa gratuita rivolta alle mamme in attesa e che si svolgerà a Casa Fraschini nelle giornate di mercoledì 11 e 18 dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – Il riuso creativo torna al Cinema Vittoria di Varese. Dal 13 al 24 dicembre l’associazione “Lavori in corso” organizza un’esposizione di oggetti di artigianato, design e arte intitolata “Amarcord”. Venerdì 20 le letture di Betty Colombo – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “Gioca con la Storia” alla biblioteca di Cocquio Trevisago. Evento gratuito per tutte le età per torna indietro nel tempo e scoprire la storia con il gioco da tavolo e di ruolo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio torna la Giornata Borsa e Scambio Minerali e Fossili. Domenica 15 dicembre al Museo del Tessile la 42esima edizione della manifestazione del Gruppo Naturalista Bustese – Tutte le informazioni

ARCISATE – A Brenno Useria un pomeriggio di teatro per ragazzi. Spettacolo di burattini, pupazzi ed attori per bambini e ragazzi, presentato dalla compagnia Roggero domenica 15 dicembre – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del Tessile di Busto Arsizo “con tutti i sensi”. Torna domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 16.30, l’appuntamento con “Ricordi per un anno”. L’iniziativa è dedicata al pubblico degli adulti – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

LEGGIUNO – La magia del Natale torna a brillare con le 850 mila lucine di Leggiuno. Le Lucine di Natale faranno immergere anche quest’anno i visitatori in un’atmosfera fiabesca grazie agli oltre 850.000 led che illumineranno il borgo. Dal 5 dicembre al 6 gennaio a Leggiuno – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – A Biandronno tanti eventi con “Natale in Villa Borghi”. Il programma delle iniziative organizzate dal Circolo Culturale di Biandronno con il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Mostra di presepi artigianali nella chiesa di San Rocco a Cavaria: un viaggio nella tradizione natalizia. I protagonisti della mostra sono le opere realizzate da Michele Visalli, Paola Piccinali e Antonella Valdemarca, tre artisti che si distinguono per la loro maestria e attenzione ai dettagli – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Viaggio di Natale in Provvidenza: un evento da non perdere. La giornata è stata pensata come un vero e proprio percorso a tappe in cui incontreremo diversi momenti di svago, ristoro e riflessione dedicati a grandi e piccini – Tutte le informazioni

ANGERA – Le letture di “Casciaball” e il karaoke con Babbo Natale: gli eventi del weekend ad Angera. Gli appuntamenti del fine settimana nella cittadina della rocca – Tutte le informazioni

VARESE – Natale tra libri e tisane, torna il “Tè da Marta” a Bobbiate. L’evento propone letture natalizie a cura dell’associazione Il Cavedio, accompagnate da degustazioni di tè e infusi speziati. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 16.30 – Tutte le informazioni

VERGIATE – Natale Insieme alla Parrocchia San Giorgio di Corgeno. Vendita dolci, giochi, Pesca di beneficienza, mercatino degli hobbysti, Cioccolata, vin brulè e Babbo Natale – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona si prepara al grande Mercatino di Natale. Domenica 15 dicembre 2024 dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglieranno un centinaio di bancarelle – Tutte le informazioni

VARESE – Capolago chiude le strade e si apre alla Festa di Natale. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Capolago, in collaborazione con la Parrocchia e il Gruppo Alpini di Capolago, presenta il “Villaggio di Natale a Capolago” – Tutte le informazioni

GALLARATE – Festa di Natale a Sciarè: scuola dell’infanzia Borgomanero e Coro Divertimento Vocale insieme per i bambini del Sud Sudan. Il concerto, a ingresso libero, sostiene il progetto per la ricostruzione di un asilo nel più giovane Paese africano – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La Pro Loco di Cassano Magnago presenta il suo primo mercatino natalizio all’area Sant’Anna – Tutte le informazioni

GALLARATE – Domenica 15 dicembre arrivano “I Mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia” a Gallarate. Domenica 15 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 18.30 via Manzoni e Corso Italia si trasformeranno in un caratteristico borgo natalizio, offrendo un momento di magia in attesa del Natale a tutta la comunità – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Torna il presepe sommerso di Porto Ceresio, domenica la posa con i sub di GODiving. Domenica 15 dicembre alle 10 il gruppo subacqueo GODiving poserà il presepe nelle acque del Ceresio. L’installazione, ormai una tradizione quasi ventennale, vuole sottolineare la sistemica relazione tra uomo e acqua dolce – Tutte le informazioni

TRADATE – Un viaggio di Natale nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 15 dicembre dalle ore 14 possibilità di viaggi spaziali alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario, giochi ed esplorazioni – Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend natalizio a Varese: gli eventi da non perdere. Tante le iniziative in centro città e in periferia fino al Sacro Monte – Tutte le informazioni

VALGANNA – A Boarezzo il 15 dicembre c’è il villaggio di Babbo Natale. Il piccolo borgo nel comune di Valganna si prepara ad accogliere un evento suggestivo: Babbo Natale incontrerà i bambini, con cioccolata torta e vin brulè per tutti, e alle 17.30 accensione delle luci – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Al Filmstudio 90 di Varese a prima visione di “Sulla terra leggeri”. Il film, presentato in anteprima alla 77° edizione del Locarno Film Festival, ripercorre la storia di un amore di gioventù attraverso i ricordi frammentati di Gian. In sala sarà presente il regista – Tutte le informazioni

VARESE – Allo Spazio Yak di Varese “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan”

Doppio appuntamento venerdì 13 e sabato 14 dicembre con Karakorum Teatro. “Uno spettacolo per ridere, commuoversi e soprattutto riflettere” – Tutte le informazioni

VARANO BORGHI – Pinocchio il musical, per sognare al teatro di Varano Borghi. Lo spettacolo diretto da Sara Bondioni e messo in scena dalla compagnia Divertirsi x Divertire è in programma per domenica 15 dicembre – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Quando arriva il Natale?”. L’attesa più bella dell’anno al Teatro delle Arti di Gallarate. Sabato pomeriggio in scena per grandi e ragazzi c’è Silvano Antonelli. Con uno spettacolo che fa assaporare il piacere del tempo speciale e dell’attesa – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – Telethon 2024, solidarietà e ricerca: tutti gli appuntamenti a Varese e provincia. Comincia la settimana di Telethon: banchetto insieme ad Avis il 14 dicembre in piazza del Podestà e apertura straordinaria della BNL il 21. Gli altri eventi in provincia – Tutte le informazioni

LIBRI

BESNATE – Due weekend a Besnate per toccare e “annusare” i libri. La Mostra del Libro allestita alla sala consiliare mette al centro l’oggetto-libro, con attenzione anche ai bambini. Previsti anche laboratori per i più piccoli e la presentazione del libro “Genesi della mia ansia” – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata del Cai Varese per scoprire la “poetessa della montagna” Antonia Pozzi. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle 21 presso la Sala Montanari di via Bersaglieri 1 – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

AZZATE – Azzate riscopre un tesoro: la “Trinità” di Procaccini emerge dal restauro. Grazie all’impegno dell’Associazione L’Alveare di Buguggiate e al restauro di Raffaella Bennati, la tela è stata ora attribuita a Camillo Procaccini. È esposta al pubblico al Castello di Masnago nell’ambito della mostra “Tesori Nascosti” – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – “We Want Peace”, artisti in mostra alla Sangalleria di Arcumeggia. Trento Longaretti, Enrico Baj, Aldo Carpi, Umberto Faini, Albino Reggiori, Giorgio Robustelli e molti altri nella mostra presentata dalla galleria d’arte – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giorgio Piccaia porta il progetto dedicato alla “sequenza di Fibonacci” a Busto Arsizio. “Uno spazio per l’arte” ospita dal 13 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 il progetto dell’artista a Palazzo Marliani Cicogna – Tutte le informazioni

COMABBIO – Un’audiocassetta rivela l’ultima intervista a Lucio Fontana, sarà presentata a Comabbio. Una registrazione inedita rilasciata nel 1967 (un anno prima della morte dell’artista) a un ragazzino di 13 anni per il giornalino scolastico. Si potrà ascoltare a Comabbio sabato 14 dicembre – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – A Varese l’incontro culturale “Essere e apparire”. Sabato 14 dicembre alle ore 10 al Centro Kolbe di Varese si discuterà con Guido Martinoli sul filo del mito di Elena di Troia – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno il “Christmas Afternoon Tea”. Domenica 15 dicembre dalle 16 alle 19 è in programma un classico evento in cui scambiarsi gli auguri di buon Natale – Tutte le informazioni

VARESE – Rileggere le ricerche di Antonio Stoppani nel bicentenario della nascita. Sabato 14 dicembre dalle ore 9,30 alle 12,30 nella Sala Risorgimento del Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello – Tutte le informazioni

MUSICA

DAVERIO – Reviviscenze Musicali a Daverio con “Christmas Carol”. Sabato 14 dicembre protagonista il Coro “Sine Nomine” sotto la direzione del M° Giuseppe Reggiori per la rassegna organizzata da ARTandCHARITY in collaborazione con la Fondazione Jupiter – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – La magia del gospel a Fagnano Olona nella Chiesa San Gaudenzio. Appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 21 con il Coro Angel’s Gospel Choir – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Santa is Coming” a Busto Arsizio. La Galleria Boragno attende gli studenti, dalle scuole elementari fino alle superiori, per lo speciale evento natalizio – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Magie di Natale a Villa De Strens con il Trio d’Archi “Rose di Maggio”. Il 14 dicembre concerto nella Sala Consiliare di Villa De Strens. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, sarà un’occasione per celebrare lo spirito di collaborazione con Associazioni di Volontariato, dipendenti e cittadini – Tutte le informazioni

SAMARATE – “L’ospite d’inverno”, il concerto 2024 della Corale di Samarate e i ragazzi del Coreutico-Musicale di Busto. Protagonisti con la Corale “Giuseppe Verdi” anche l’orchestra e il coro del “Pina Bausch” del Liceo Artistico bustocco, nel solco di una collaborazione triennale – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 14 dicembre l’Accademia della Corale di Lecco in concerto a Varese. Nella Sala Comunale Montanari via dei Bersaglieri 1 Varese gli artisti eseguiranno un repertorio di canti natalizi tradizionali e originali inediti (coro e pianoforte) – Tutte le informazioni

MORNAGO – “Christum Mundo Nuntiate”: a Mornago in arrivo il concerto natalizio. Sulle note di compositori del diciottesimo secolo, da Bach a Scarlatti, la chiesa di San Michele Arcangelo celebra le festività con un concerto natalizio. A seguire un caldo rinfresco – Tutte le informazioni

OGGIONA SANTO STEFANO – Concerto di Natale a Oggiona con Santo Stefano: un viaggio musicale con l’Ensemble Vocale Euphoné. Il tradizionale appuntamento natalizio promosso dall’amministrazione vedrà protagonista il coro femminile cresciuto dentro alla Corale Arnatese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Coro Gospel Joyful Singers in concerto al Teatro Nuovo di Gallarate. Per Natale il teatro di Madonna in Campagna propone uno spettacolo musicale con un’apprezzata formazione musicale con venticinque anni di storia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Donegal di Gallarate i “Fottuta marmellata”, la superba e con Luca Chiaravalli. Partita con una sezione ritmica raddoppiata, la formazione ha aggiunto nuovi membri: un’esibizione da vedere- Tutte le informazioni

ISPRA – Atmosfere di Natale a Ispra con un concerto nella chiesa di San Martino. Sabato 14 (20,45) l’appuntamento con il Corpo Musicale Isprese accompagnato dal Coro Anemone e dal maestro Giovanni Danda – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno il concerto di Natale “Il Canto degli Angeli”. L’evento, organizzato dal Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte. La serata vedrà la partecipazione di artisti di grande talento – Tutte le informazioni

GALLARATE – È un bel weekend per ascoltare musica di Natale a Gallarate e dintorni. Sono davvero tanti gli appuntamenti con cori e corali, nei tre giorni e serate del fine settimana 13-15 dicembre – Tutte le informazioni

CUGLIATE FABIASCO – Concerto di Gala 2024: la magia della musica con il Corpo Musicale di Cugliate. Tra le ispirazioni principali del concerto, spicca il tema di Ivanhoe, simbolo di coraggio e avventura, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera cavalleresca e suggestiva – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Il Coro Gospel Greensleeves scalda il Natale al teatro Soms di Caldana. Il tradizionale appuntamento musicale per lo scambio di auguri con note e voci di grande pregio: fondato nel 1992, il Greensleeves Gospel Choir ha all’attivo oltre 1000 concerti – Tutte le informazioni

VARESE – “Note di Natale”: musica e solidarietà per i vent’anni dell’Ensemble de Saxophones di Varese. Concerto domenica 15 dicembre all’auditorium Conti del liceo civico Malpiero di varese – Tutte le informazioni

CUVIO – Quando la penna faceva rima con calamaio: col “Taccuin” a Cuvio si torna bambini, ai tempi dei banchi di scuola. Sabato 14 dicembre: la serata con il concerto della Banda, la consegna delle borse di studio e la presentazione del calendario cuviese – Tutte le informazioni

VARESE – Gran finale al Salone Estense per Echi Urbani con il concerto ‘Exclusive Resonance’. Il 15 dicembre al Salone Estense, giovani musicisti e mdi ensemble insieme per un concerto tra tradizione e innovazione – Tutte le informazioni

BAMBINI

Nelle piazze, nei teatri e nelle biblioteche, tra lucine e incontri con Babbo Natale, laboratori creativi e qualche spettacolo per immergersi con tutta la famiglia nella magia del Natale

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 dicembre. Natale protagonista del fine settimana con mercatini, mostre di presepi, centri storici illuminati e attività per i più piccoli. Il programma del weekend sul Lago Maggiore – Gli appuntamenti

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 dicembre. Iniziative per i bambini, spettacoli e concerti natalizi, mercatini ma anche incontri e mostre. Davvero tante anche in questo fine settimana le iniziative per il tempo libero a Saronno e dintorni – Gli appuntamenti