Telethon 2024, solidarietà e ricerca: tutti gli appuntamenti a Varese e provincia

La campagna Telethon 2024 sta per iniziare e anche la provincia di Varese si mobilita con una serie di iniziative per sostenere la ricerca contro le malattie neuromuscolari e genetiche rare.

Dal 15 al 21 dicembre, in tutta Italia, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi promossa da Telethon, che dal 1990 nella nostra nazione si impegna per dare speranza a chi lotta contro queste gravi patologie.

UILDM Varese (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) è da sempre protagonista della campagna Telethon sul territorio, grazie alla collaborazione con BNL, AVIS, numerose associazioni locali e volontari: «Telethon è arrivata in Italia nel 1990, dopo le esperienze in USA e Francia – ricorda Rosalia Chendi, Presidente UILDM Sezione Varese e Delegata Telethon 2024 – All’inizio, i risultati erano pure deludenti, perchè la ricerca sulle malattie neuromuscolari è lunga, complessa, e costosa. Ma oggi si vedono alcuni importanti risultati: ad esempio l’aspettativa e la qualità di vita dei malati sono migliorate notevolmente. L’obiettivo è trovare quindi soluzioni definitive e dare speranza a sempre più persone».

Il primo appuntamento a Varese sarà sabato 14 dicembre in piazza del Podestà, dove sarà presente un banchetto dedicato alla raccolta fondi, che sarà realizzato con la collaborazione di AVIS Varese e avrà in vendita i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca : «Collaborare è essenziale – sottolinea Giorgio Curaggi, presidente AVIS comunale di Varese – Le risorse per il terzo settore sono in calo e darsi una mano permette di raggiungere obiettivi comuni. Saremo al fianco di UILDM e Telethon per sostenere questa importante causa».

Dopo il banchetto, il sabato seguente 21 dicembre, ci sarà la consueta apertura straordinaria della agenzia BNL di via Volta. «Telethon è un appuntamento immancabile – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali di Varese, Roberto Molinari – È fondamentale sostenere questa campagna che va avanti in Italia dal 1990. È un’occasione preziosa per far progredire la scienza e migliorare la vita di chi è affetto da queste malattie rare».

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA TELETHON IN PROVINCIA DI VARESE

VARESE

Sabato 14 dicembre – Telethon in piazza del Podestà con AVIS Varese

Sabato 21 dicembre – Porte aperte per Telethon presso l’Agenzia BNL in via Volta 9

GALLARATE

Sabato 14 dicembre – Telethon in piazza Libertà con Assopolizia, AVIS Gallarate e gli alunni dell’Istituto Gadda-Rosselli

FAGNANO OLONA

Sabato 14 dicembre – Telethon in piazza Garibaldi con AVIS e AIDO

Sabato 14 dicembre, ore 21.00 – Concerto con Angel’s Gospel Choir presso la Chiesa di San Gaudenzio

BUSTO ARSIZIO

Sabato 14 dicembre – Telethon in via Milano con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona e gli alunni dell’Istituto Gadda-Rosselli